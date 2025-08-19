Nocera Superiore: la manutenzione urbana non si ferma neanche ad agosto

Mentre molti cittadini si concedono una pausa estiva, la macchina comunale di Nocera Superiore continua a lavorare per garantire decoro e pulizia sul territorio.

Nei giorni scorsi, l’Area Tecnica del Comune ha effettuato interventi di diserbo e manutenzione in diverse zone della città, tra cui San Clemente, Casa Canale/Viale Europa, Via della Libertà, Via Indipendenza, l’area PEEP e Via Cupa Belvedere.

Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha voluto ringraziare personalmente i collaboratori dell’Area Tecnica per l’impegno dimostrato, sottolineando l’efficienza e la dedizione del personale comunale, anche durante il periodo estivo. Particolare riconoscimento è stato rivolto all’assessore Giuseppe Salzano, responsabile del settore.

«Il nostro impegno non si interrompe , ha dichiarato il primo cittadino , e continueremo a prenderci cura di ogni angolo della città, affinché al rientro dalle vacanze i cittadini possano ritrovare un ambiente accogliente e ben curato».

Il Comune ha infine ringraziato la cittadinanza per la collaborazione e il senso di comunità dimostrato, elementi fondamentali per mantenere Nocera Superiore ordinata e vivibile anche nei mesi estivi.