Maddaloni, tragedia in strada: ex agente penitenziario muore dopo una lite

MADDALONI — Un pomeriggio di tensione si è trasformato in dramma a Maddaloni, dove Mario Maccarone, 65 anni, ex agente della polizia penitenziaria, ha perso la vita dopo un malore improvviso scoppiato nel corso di una lite familiare. L’episodio è avvenuto all’incrocio tra via Brecciame e via Pintime, sotto gli occhi di passanti attoniti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato coinvolto in un alterco particolarmente acceso con un familiare. Alcuni testimoni hanno parlato di un presunto schiaffo, altri di un confronto verbale degenerato, ma i contorni restano ancora incerti. Quello che appare chiaro è che, durante la lite, Maccarone ha accusato un improvviso malore e si è accasciato a terra.

I primi a soccorrerlo sono stati alcuni cittadini presenti in strada. Tra loro anche il vicesindaco facente funzioni, Francesco Capuozzo, che insieme a un’infermiera residente in zona ha praticato per lunghi minuti un massaggio cardiaco. «Ho tentato la rianimazione senza fermarmi — ha raccontato Capuozzo — ma purtroppo non c’è stato nulla da fare». Anche il defibrillatore usato in extremis si è rivelato inutile. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La tragedia ha scatenato momenti di forte tensione: alcuni familiari della vittima, sotto choc, avrebbero danneggiato l’auto del presunto aggressore. Le forze dell’ordine hanno dovuto intervenire con decisione per riportare la calma e impedire ulteriori episodi di violenza.

Il giovane coinvolto nella lite, D.D.F., 31 anni, è stato rintracciato poco dopo e condotto in caserma. Dopo essere stato ascoltato dai carabinieri, è stato denunciato a piede libero. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, anche perché le testimonianze raccolte sul posto appaiono frammentarie e talvolta contraddittorie.

La salma dell’ex agente è stata sequestrata su disposizione della Procura, che ha ordinato l’autopsia per chiarire le cause precise del decesso. Secondo una prima ipotesi, Maccarone avrebbe potuto accusare un problema cardiaco già prima della lite, aggravato dallo stato di agitazione.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Maddaloni, dove la notizia della morte si è diffusa in poche ore. Una tragedia familiare che si è trasformata in un dramma collettivo, lasciando aperti molti interrogativi su ciò che è realmente accaduto in quei drammatici minuti.