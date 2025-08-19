Raduno Internazionale delle Mongolfiere a Paestum 2025: un’esperienza per tutta la famiglia

PAESTUM — Dal 27 settembre al 12 ottobre 2025, il suggestivo paesaggio di Paestum, in provincia di Salerno, si trasformerà in uno scenario mozzafiato grazie al Raduno Internazionale delle Mongolfiere. L’evento si svolge nel Parco delle Mongolfiere, situato vicino all’area archeologica dei Templi di Paestum, e offre ai visitatori uno spettacolo unico: mongolfiere colorate che si librano nel cielo sopra i templi, creando un’atmosfera magica e indimenticabile.

L’ingresso al parco è di 5 euro, consentendo di assistere a decolli, voli e spettacoli aerei. Per chi desidera vivere l’esperienza in prima persona, sono disponibili due opzioni di volo: i voli liberi, che permettono di sorvolare l’area, e i voli vincolati, ancorati al suolo per un’esperienza più statica ma altrettanto suggestiva. Prenotazioni e informazioni sui voli possono essere richieste all’indirizzo [email protected] o al numero 351 7322802, mentre il programma completo e ulteriori dettagli sono disponibili sui siti www.paestumballoon.it e cilentomongolfiere.it.

L’evento non è solo uno spettacolo visivo: è pensato come occasione di svago e divertimento per tutta la famiglia. All’interno dell’area sono presenti spazi dedicati ai più piccoli, giochi e spettacoli di artisti di strada, oltre a un’ampia offerta di ristoro con pizzerie, barbecue e bar. Il festival è supportato da partner come Stella Artois, Plenet e Horeca Specialist, mentre Coca-Cola sarà presente come beverage ufficiale.

Il Raduno Internazionale delle Mongolfiere di Paestum rappresenta anche un’opportunità educativa, avvicinando bambini e ragazzi al mondo del volo e alla conoscenza del territorio del Cilento. Natura, sport e cultura si combinano in un’unica esperienza, rendendo il festival una meta ideale per chi desidera unire divertimento e scoperta.

Per aggiornamenti, curiosità e contenuti multimediali, è possibile seguire la pagina Facebook ufficiale dell’evento: Paestum Balloon Festival.