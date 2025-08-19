Napoli, trovato il corpo di un 28enne sulla spiaggia del lungomare

NAPOLI — È stato rinvenuto questa mattina, sulla spiaggia di Mappatella Beach, il corpo senza vita di un uomo di 28 anni, di nazionalità algerina.

Alcuni passanti avrebbero notato la presenza del cadavere a pochi metri dalla riva, allertando immediatamente le forze dell’ordine. La zona è stata transennata dagli agenti della Questura di Napoli, che hanno avviato i primi accertamenti.

Da un esame esterno il corpo non presenterebbe segni di violenza. Le cause del decesso restano al momento sconosciute. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per chiarire le circostanze della morte.

L’identità dell’uomo non è stata resa nota e non è ancora chiaro da quanto tempo il corpo si trovasse in acqua prima del ritrovamento.