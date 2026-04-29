QUADRELLE. Elezioni comunali: Felice Angelo Conte con “Quadrelle Futura” per una comunità più vicina alle persone

(Riceviamo e Pubblichiamo). Viviamo un tempo in cui è necessario tornare all’essenziale: ascoltare davvero le persone, trasformare i bisogni in proposte concrete e agire con responsabilità. È da questa consapevolezza che nasce la candidatura di Felice Angelo Conte al Consiglio comunale nella lista Quadrelle Futura, a sostegno del candidato sindaco Carmine Isola.

Docente e da sempre impegnato nel sociale, Conte porta con sé un’esperienza diretta e quotidiana a contatto con i giovani. Un osservatorio privilegiato che gli ha permesso di comprendere non solo le difficoltà delle nuove generazioni, ma soprattutto le loro potenzialità. “La scuola è molto più di un luogo di istruzione – sottolinea – è un presidio sociale, un punto di riferimento per le famiglie e una base fondamentale per costruire il futuro”.

Accanto all’esperienza nel mondo dell’istruzione, Conte può contare su un lungo impegno nel sindacato, che gli ha insegnato il valore del dialogo, della partecipazione e della tutela dei diritti. Un percorso che ha rafforzato in lui la convinzione che le soluzioni più efficaci nascano dal confronto autentico e dall’ascolto reale delle persone.

Il suo progetto si fonda su tre pilastri chiari: ascoltare, proporre, agire.

Ascoltare significa esserci, con attenzione e rispetto, per comprendere i bisogni della comunità. Proporre vuol dire elaborare idee concrete, capaci di sostenere i giovani e rafforzare le famiglie. Agire, infine, rappresenta l’impegno a trasformare queste idee in risultati tangibili, con serietà e determinazione.

La candidatura di Felice Angelo Conte si inserisce in una visione più ampia, quella di Quadrelle Futura, che insieme al candidato sindaco Carmine Isola punta a costruire una comunità più giusta, inclusiva e vicina alle persone. Un progetto che mette al centro i cittadini, valorizzando il dialogo e la partecipazione come strumenti fondamentali di governo.

“Metto a disposizione la mia esperienza – afferma Conte – per dare voce ai bisogni reali, costruire risposte efficaci e contribuire a una comunità più equa e solidale”.

Un impegno rivolto in particolare ai giovani, che meritano opportunità e prospettive concrete, e alle famiglie, vero cuore della società. Perché il futuro di Quadrelle passa dalla capacità di costruire oggi le condizioni per una crescita condivisa e sostenibile.