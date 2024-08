Radici, Arte e Sapori ad Aquara il 3-4 Agosto: “Un evento imperdibile di cultura e gusto”

La Pro Loco di Aquara: “Un’esperienza unica nel borgo di Aquara tra enogastronomia, cultura e tradizioni”

Domani, 3 agosto, prende il via l’attesissimo evento “Radici, Arte e Sapori” che si terrà nelle incantevoli strettole del pittoresco borgo di Aquara. Quest’anno, per la prima volta, il borgo si animerà con un’occasione unica per immergersi nei sapori autentici, nella musica coinvolgente e nelle antiche tradizioni che rendono Aquara un luogo speciale. “Radici, Arte e Sapori” è molto più di una semplice manifestazione: è un abbraccio caloroso della nostra comunità, un viaggio nel tempo che ogni anno riunisce residenti e visitatori in un’esperienza indimenticabile. Il 3 e 4 agosto, Aquara si trasformerà in un teatro a cielo aperto, dove i vicoli stretti e suggestivi del centro storico prenderanno vita attraverso un percorso di sapori, antiche tradizioni, colori e musica. Ad annunciarlo è Massimiliano Caruso, Presidente della Pro Loco di Aquara.

Durante queste due giornate, i visitatori avranno la possibilità di assaporare i prodotti tipici locali, preparati con cura e passione secondo le ricette tramandate di generazione in generazione. Dalla pregiata produzione di olio extra vergine di oliva ai formaggi artigianali, dai salumi fatti in casa ai dolci tradizionali, ogni boccone sarà un omaggio alla nostra ricca tradizione enogastronomica.

L’evento si propone anche di valorizzare i beni culturali e le tradizioni popolari locali, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire i monumenti e le chiese che fanno di Aquara uno dei Borghi più belli d’Italia. Le strettole di Aquara, con la loro atmosfera unica e affascinante, saranno il palcoscenico ideale per un’esperienza che fonde storia, cultura e spiritualità.

La prima serata, il 3 agosto, sarà arricchita da “Aquara in Danza”, una spettacolare rassegna organizzata in collaborazione con l’associazione Tersicore. Diverse scuole di danza del territorio si esibiranno in Piazza Indipendenza, creando una sinfonia di movimenti che incanteranno il pubblico. La danza, con la sua capacità di trasmettere emozioni e raccontare storie, si unirà alla magia del nostro borgo, regalando una serata indimenticabile.

Il 4 agosto, invece, la musica sarà la protagonista con l’esibizione dei “7Bocche”. Questo rinomato gruppo musicale si esibirà nella suggestiva cornice di Piazza Indipendenza, ai piedi del nostro magnifico castello, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente. La loro musica, che mescola tradizione e innovazione, promette di emozionare e affascinare tutti i presenti.

“Radici, Arte e Sapori” non è solo un evento culturale e gastronomico, ma rappresenta anche un’importante opportunità di sviluppo economico e sociale per Aquara. La manifestazione mira a far conoscere le eccellenze enogastronomiche, turistiche e imprenditoriali del nostro territorio, trasformando il borgo in un centro di attrazione per turisti e appassionati. Promuovendo il turismo sostenibile e la valorizzazione delle risorse locali, l’evento contribuisce al rilancio del nostro paese, favorendo una maggiore consapevolezza dell’importanza della conservazione del patrimonio culturale e gastronomico.

Inoltre, “Radici, Arte e Sapori” sarà un momento di incontro e condivisione, dove le strettole di Aquara diventeranno il luogo ideale per scambiare esperienze, conoscenze e storie. Un’opportunità per tutti i partecipanti di vivere un’esperienza autentica, riscoprendo le radici della nostra comunità e apprezzando la bellezza senza tempo del nostro borgo.