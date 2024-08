Avella: Via Madonna delle Grazie invasa da Auto Parcheggiate – Un Appello Urgente alle Autorità

Via Madonna delle Grazie ad Avella è ormai teatro di una situazione disastrosa a causa delle numerose auto parcheggiate lungo la strada. I residenti denunciano la mancanza di supporto da parte delle autorità competenti, rendendo la vita quotidiana estremamente difficile.

I cittadini lamentano che percorrere la strada è diventato un vero e proprio calvario, soprattutto nei punti in cui la carreggiata si restringe. La presenza di auto parcheggiate limita fortemente la viabilità, creando un pericolo non solo per i veicoli, ma anche per eventuali mezzi di soccorso.

La preoccupazione maggiore riguarda l’accesso delle ambulanze. Aniello, un residente che ci segnalata ancora una volta i disagi e che ha in casa una persona invalida al 100%, sottolinea come sia impensabile per un mezzo di soccorso riuscire a percorrere la via in caso di emergenza. Questa situazione mette a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini.

Il parcheggio massivo lungo la strada crea anche un effetto a catena, impedendo a chi possiede un garage di inserire il proprio veicolo all’interno della propria abitazione. Questo costringe molti residenti a parcheggiare fuori, aggravando ulteriormente il problema.

I residenti di Via Madonna delle Grazie chiedono urgentemente l’intervento delle autorità competenti per risolvere questa situazione critica. L’assenza di misure adeguate sta peggiorando di giorno in giorno le condizioni di vita nella zona, rendendo imperativa un’azione immediata.

Aniello ha documentato la situazione con foto, per evidenziare visivamente la gravità del problema e sollecitare un intervento rapido. Le immagini mostrano chiaramente le difficoltà che i residenti devono affrontare quotidianamente, sperando che questo porti ad una soluzione concreta e tempestiva.

–