Terremoto di Magnitudo 2.5 a Arpaia (BN): Nessun Danno Segnalato

Arpaia (BN), 2 agosto 2024 – Questa mattina alle 08:21:30 UTC (10:21:30 ora italiana), un terremoto di magnitudo ML 2.5 ha colpito la zona di Arpaia, in provincia di Benevento. L’epicentro è stato localizzato a 1 km a sud-est del comune, con coordinate geografiche 41.0290 di latitudine e 14.5590 di longitudine, ad una profondità di 6 km.

Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, che ha prontamente diffuso i dettagli dell’evento.

**Dettagli del Terremoto:**

– **Data e Ora:** 2 agosto 2024 alle 08:21:30 (UTC) / 10:21:30 (ora italiana)

– **Magnitudo:** ML 2.5

– **Epicentro:** 1 km a sud-est di Arpaia (BN)

– **Coordinate:** 41.0290 N, 14.5590 E

– **Profondità:** 6 km

**Impatto e Reazioni:**

Al momento, non si segnalano danni a persone o cose. Tuttavia, la scossa è stata percepita dalla popolazione locale, che ha prontamente segnalato l’evento alle autorità competenti. In seguito alla scossa, le squadre di protezione civile e i vigili del fuoco si sono attivate per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’INGV e seguire le comunicazioni delle autorità locali.