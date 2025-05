QUINDICI. Un ricordo che resta: Messa in Suffragio per Giuseppe Pecchia e Diomira Silvestrini

In un’atmosfera di raccoglimento e memoria, la comunità di Quindici si stringerà domenica 11 maggio attorno alle famiglie Pecchia e Silvestrini per la celebrazione della Messa in suffragio delle anime benedette di Giuseppe Pecchia e Diomira Silvestrini, presso la Chiesa Maria SS. delle Grazie, alle ore 19:00.

Una cerimonia sentita, voluta con amore dai familiari per ricordare due figure amate e rispettate, che hanno lasciato un’impronta profonda nei cuori di chi li ha conosciuti. Giuseppe e Diomira, uniti in vita, continuano a essere uniti nel ricordo e nella preghiera di chi oggi ne celebra la memoria con affetto e devozione.

La presenza della comunità rappresenta un gesto di affetto e solidarietà verso le famiglie, che sentitamente ringraziano tutti coloro che vorranno unirsi alla funzione o semplicemente condividere un pensiero in loro onore.

In occasione della Santa Messa, verranno rinnovati i sentimenti di stima, affetto e riconoscenza per due persone che hanno rappresentato un esempio di vita, amore e dedizione alla famiglia.