QUADRELLE. Installato punto di riciclo bottiglie in plastica PET. Ecco i vantaggi

Nel mondo in cui viviamo produciamo 5 miliardi di buste di plastica ogni anno, 25 milioni di tonnellate di rifiuti ogni mese, 1 milione di bottiglie ogni giorno in tutto il mondo: la plastica ha raggiunto gli angoli del pianeta! Questi numeri possono farci rabbrividire pensando che una bottiglia di plastica impiega dai 100 ai 1000 anni per decomporsi. Come possiamo agire per cercare di ridurre i danni causati da scelte irresponsabili? Ovviamente, evitando l’uso di plastica ogni volta che è possibile e cercando di riciclarla nel miglior modo possibile. Proprio per questo, il Comune di Quadrelle in collaborazione con Coripet, un consorzio volontario riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente, tra i produttori converter e riciclatori di bottiglie in PET, ha promosso l’installazione di un punto di riciclo bottiglie in plastica PET nei proprio territorio.

Questa iniziativa rientra nella mission “bottle to bottle” di Coripet e, attraverso eco compattatori, tutti i clienti possono riciclare le proprie bottiglie in PET ricevendo in cambio sconti collegati al programma di fedeltà IDEAPIU’. Farlo è semplicissimo: dopo aver scaricato sul proprio smartphone l’app CORIPET e associata la propria carta IDEAPIU’, è possibile accedere all’eco-compattatore e inserire le bottiglie, che dovranno essere vuote, senza tappo, non schiacciate, con etichetta e codice a barre leggibile. Per ogni bottiglia “donata” si guadagnerà 1 punto e al raggiungimento della soglia di 150 punti, si otterrà un coupon di 10 euro per i possessori di carta IDEAPIU’ Easy e di 15 euro per i clienti IDEAPIU’.

