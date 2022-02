MOSCHIANO (AV). Via Umberto Nobile: “AAA… cercasi spazzino”

Chi l’ha visto lo spazzino a Moschiano? Alcuni cittadini lamentano lo stato di abbandono a cui sono stati lasciati dal Comune in particolare la strada Via Umberto Nobile, dove inizia il comune di Moschiano, una strada principale, quella che da Lauro porta proprio nel piccolo centro del Vallo. A dire dei residenti sono mesi che si aspetta qualcuno incaricato dell’amministrazione a far ripulire i marciapiedi da rifiuti di ogni genere, rami secchi, foglie e così via.

“Gli spazzini in quella zona di Moschiano non ci sono. Non spazza più nessuno solo il vento porta via”, ribadiscono i residenti.

adsense – Responsive – Post Articolo