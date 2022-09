Quadrelle -Boom di voti per Fratelli d’Italia grazie ai militanti quadrellesi

L’ ultima tornata elettorale ha visto la vittoria del Centro-Destra e si è registrato un vero exploit di voti per Fratelli d’Italia anche a Quadrelle.

La campagna elettorale è stata breve, ma intensa e a spendere le loro forze per ampliare il bacino di voti dell’ex democristiano Gianfranco Rotondi e di Giulia Cosenza sono stati tanti militanti quadrellesi di Fratelli d’Italia. In primis vi è stato l’impegno dell’imprenditore Biagio Ferrara, dell’ex amministratore di lungo corso, Domenico Fiore, amico personale di Rotondi, dell’avvocato Lucia Carullo, moderatrice anche del dibattito politico tenutosi il 9 settembre scorso in piazza a Baiano.

Grazie a loro e a tutti gli amici che FdI ha ottenuto il consenso del

37 % dei votanti, percentuale non da poco se confrontata al 39% di Avella.

Adesso occorre prepararsi al futuro, con una classe dirigente, espressione del territorio, per non disperdere quello costruito in questi due anni, dalle scorse elezioni regionali, ove la candidata avv. Beatrice Colucci ottenne un buon riscontro.

Il territorio mandamentale richiede non più improvvisazioni, ma preparazione e dirigenti pronti alle prossime sfide, tutela del territorio, politiche giovanili, inclusione dei diversamente abili, politiche sociali e lavoro.