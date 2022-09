BAIANO. Comitato Maio 2022, assegnate le cariche

Il giorno 26 Settembre si è svolta, su convocazione dell’amministrazione comunale, la riunione per costituire il direttivo del Comitato Maio per l’anno in corso.

Dopo aver analizzato attentamente le esigenze di tutti i presenti la carica di referente è stata riconfermata a Michele Colucci delegato dell’associazione Maio di Santo Stefano.

La carica di segretario, dopo essere stata sottoposta a votazione, verrà ricoperta da Stefania Canonico vicepresidente dell’associazione Bambin Gesù,

La carica di cassiere verrà ricoperta da Giuseppe Lippiello delegato dell’Associazione O’ Carruocciolo.

Dopo aver definito l’assetto interno del direttivo le associazioni si avviano alla programmazione degli eventi del Natale baianese.