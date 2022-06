QUADRELLE (AV). Inaugurata “Via Antonino Picariello”, in memoria del medico quadrellese scomparso. Video e Foto

Questa mattina è stata inaugurata a Quadrelle via “Antonino Picariello”, in memoria del medico scomparso un pò di anni fa e che molto ha dato al suo paese. Medico condotto ha svolto la sua professione con spirito di servizio mettendosi a disposizione dei suoi pazienti e non, oltre che molto attivo in politica per aver ricoperto più volte la carica di consigliere comunale e quella di Consigliere Provinciale nelle file del partito Repubblicano. Nell’anno 1992 partecipò anche alle elezioni del Senato della Repubblica ottenendo oltre 5 mila preferenze che solo per poco non gli permisero di sedere a Palazzo Madama.

Questa mattina il tanto ambito riconoscimento con l’intitolazione della strada che prima si chiamava via Sirignano e che da oggi invece porterà il suo nome. A ricordarlo in prima fila il sindaco Simone Rozza, la moglie che insieme ai familiari e amici ha tagliato il nastro che ha suggellato l’importante appuntamento di questa domenica mattina.







