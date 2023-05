QUADRELLE (AV). I residenti di via san Michele lamentano dello stato di incuria in cui si trovano

Alcuni residenti di via san Michele, strada che è a confine tra i comuni di Quadrelle e Mugnano del Cardinale, lamentano dello stato di totale incuria in cui so trova l’area in questione. Strada con buche e senza alcun servizio di spazzamento. “Non siamo ne carne ne pesce, proprio perchè essendo la strada per metà del comune di Quadrelle e l’altra del comune di Mugnano, veniamo lasciati abbandonati, un pò come si fa con le periferie. Eppure anche noi paghiamo le tasse, come gli abitanti del centro e senza alcuno sconto, speriamo che questo nostro sfogo possa smuovere i nostri amministratori affinchè considerino anche questa parte del paese”. Queste le affermazioni di alcuni dei residenti.