Proseguono le Celebrazioni del Festone: Musica, Tradizioni e Divertimento tra Processioni e Concerti.

Prosegue l’intenso programma del Festone. La giornata di ieri è stata all’insegna della musica operistica con i diversi momenti offerti dalle orchestre bandistiche, delle tradizioni legate alla fede come la consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco al simulacro di San Tommaso e la Processione in onore di San Tommaso e Sant’Antonio e di grande divertimento per i più giovani tra lo spettacolare Lunapark di via Condotto ed il Dj set di Domenico Cappuccio in Piazza XVI Marzo. Tutte le iniziative sia di intrattenimento che di carattere religioso stanno ricevendo una grande partecipazione popolare, circostanza che rende felici gli organizzatori del “Comitato Festeggiamenti Festone”, l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia di Santa Maria Maggiore che hanno patrocinato e promosso il programma.

E anche questa quarta giornata è cominciata presto e si preannuncia densa con il giro per le strade cittadine ed il matinée delle bande “Città di Gioia Del Colle” e “Città di Noicattaro” ed il Vespa Raduno con partenza da Corso Vittorio Veneto e visita al “Motolito”, unico monumento del Sud Italia dedicato ai centauri vittime della strada, per deporvi una corona di fiori.

Particolarmente attese le celebrazioni religiose con la Santa Messa, alle 18:30, presieduta da S.E. Monsignor Sergio Melillo, Vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia, ed a seguire, alle 19:30, la Processione in onore di San Tommaso e San Rocco al cui passaggio, in Piazzale San Pio intorno alle 21:00, vi saranno giochi di fontane e batterie pirotecniche a cura della ditta “Mazzone Fireworksud”.

La musica operistica torna a partire dalle 19:30 presso Piazza Fontana con lo spettacolo musicale “Città di Gioia Del Colle”, Direttore Rocco Eletto; a seguire “Città di Noicattaro”, Direttore Giuseppe Carannante. Alle 20:00 l’accensione delle spettacolari luminarie a cura delle ditte: “Faniuolo Illuminazioni” e “R.Roberto”;

E per concludere la serata al meglio il concerto in Piazza XVI Marzo, intorno alla mezzanotte, degli “AlterMatia”, cover band dei Matia Bazar.