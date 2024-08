QUADRELLE. Avvio del progetto di riqualificazione urbana per piazza Vittoria, piazza Nassirya e piazza Mons. Beniamino Masucci

Comunicato Stampa

Oggetto: Avvio del Progetto di Riqualificazione Urbana per Piazza Vittoria, Piazza Nassirya e Piazza Mons. Beniamino Masucci

Siamo lieti di annunciare l’inizio imminente di un significativo intervento di riqualificazione urbana che interesserà tre delle nostre piazze principali: Piazza Vittoria, Piazza Nassirya e Piazza Mons. Beniamino Masucci. Questo progetto mira a restituire un nuovo volto alle nostre aree pubbliche, migliorandone l’estetica e la funzionalità, pur mantenendo intatto il loro splendore originario.

L’intervento più significativo riguarderà Piazza Vittoria, dove sono previsti i seguenti lavori:

Sostituzione dei vecchi erogatori della fontana a muro con sistemi di nuova generazione a risparmio idrico; Realizzazione di una nuova fontana centrale con balaustra in vetro; Costruzione di una rampa per disabili per facilitare l’accesso alla fontana; Sostituzione degli arredi urbani con soluzioni moderne e funzionali; Riparazione dei marmi danneggiati, per ripristinare l’integrità e la bellezza della piazza.

Per quanto riguarda Piazza Nassirya, gli interventi previsti includono:

Reintegro del porfido sul fondale; Pulizia delle sedute gradinate mediante idropulitrice; Rifacimento della scala centrale per garantire sicurezza e accessibilità; Ripristino dell’intonaco, rasatura e tinteggiatura dei muri per un aspetto rinnovato; Posizionamento di scossalina di protezione sui muri per prevenire deterioramenti futuri.

Infine, in Piazza Mons. Beniamino Masucci saranno effettuati i seguenti interventi:

Sistemazione delle pavimentazioni, con sostituzione e reintegro dei materiali in blocchi lapidei; Reintegro e sostituzione delle sedute in marmo danneggiate per garantire il comfort dei cittadini; Sostituzione e ripristino degli arredi per un ambiente accogliente e funzionale; Sistemazione della fontana, affinché torni a essere un elemento decorativo centrale della piazza.

I lavori avranno inizio all’inizio di settembre, con l’obiettivo di minimizzare i disagi per la comunità. Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini durante il periodo dei lavori e vi ringraziamo in anticipo per la comprensione.

Il sindaco Simone Rozza