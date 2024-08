Tragedia sulla Statale Domitiana: Muore Bambina di 8 Anni, Gravi la Madre e la Sorella. Erano in 4 in una Smart

Un drammatico incidente stradale ha scosso la tranquillità del mattino lungo la statale Domitiana, all’altezza del civico 99 in zona Licola Mare. Intorno alle 5 di questa mattina, una Smart Fortwo, con a bordo una famiglia, è stata coinvolta in un grave incidente che ha provocato la morte di una bambina di soli otto anni e gravi ferite alla madre e alla sorella sedicenne.

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina deceduta era seduta in braccio alla madre sul sedile passeggero, mentre la sorella maggiore si trovava nel bagagliaio dell’auto, un comportamento purtroppo pericoloso che ha contribuito all’aggravarsi delle conseguenze dell’incidente. Il veicolo, omologato per sole due persone, si è ribaltato, forse a causa di una manovra brusca, dell’alta velocità o dell’eccessivo peso a bordo.

I soccorsi sono stati immediati: alcuni passanti, accortisi dell’accaduto, hanno prestato i primi aiuti, seguiti poi dall’arrivo del personale medico del 118. La madre e la figlia sedicenne sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, dove si trovano ricoverate in gravi condizioni. Il padre, che era alla guida del veicolo, è rimasto ferito solo lievemente, riportando escoriazioni.

Le indagini preliminari condotte dalle forze dell’ordine hanno rivelato dettagli inquietanti: il veicolo coinvolto nell’incidente era privo di assicurazione e il conducente, il padre della famiglia, non era in possesso di una patente di guida valida. Questi elementi, uniti alla sovraccapacità dell’auto, hanno reso l’incidente inevitabile e fatale.

La salma della bambina sarà sottoposta ad autopsia per stabilire con precisione le cause del decesso. Nel frattempo, l’intera comunità si stringe attorno al dolore di una famiglia distrutta, mentre le autorità proseguono le indagini per fare chiarezza sulle responsabilità dell’accaduto e prevenire tragedie simili in futuro.