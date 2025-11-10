Cava de’ Tirreni, due esponenti di Fratelli d’Italia aggrediti durante l’inaugurazione di un comitato elettorale

Cava de’ Tirreni – Momenti di tensione nel corso dell’inaugurazione di un comitato elettorale di Fratelli d’Italia a Cava de’ Tirreni. Secondo quanto denunciato dal senatore Antonio Iannone, due esponenti del partito – il dirigente provinciale Luigi Napoli e il militante Vincenzo Accarino – sarebbero stati insultati e poi aggrediti da una persona, riportando ferite tali da dover ricorrere alle cure ospedaliere.

Le ragioni del gesto non sono ancora state chiarite. Tuttavia, la vicinanza dell’episodio a un appuntamento politico solleva interrogativi sul possibile movente. «Se dovesse emergere una motivazione politica – afferma Iannone – la vicenda assumerebbe contorni ancora più gravi».

Il senatore ha rivolto un appello alla calma, ribadendo la fiducia nell’operato delle forze dell’ordine:

«Confidiamo che la giustizia faccia il suo corso. Esprimo, a nome del partito, la mia vicinanza agli amici Luigi e Vincenzo.»

Secondo quanto riportato, l’aggressore è stato fermato dalla Polizia di Stato, dopo aver opposto resistenza al momento dell’intervento.

Indagini in corso

Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica e accertando eventuali responsabilità.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.