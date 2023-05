Primo posto dell’Istituto Tecnico Tecnologico Guido Dorso di Avellino al DigitalMedicineCup@School.

Il team del prof. Visciano Giovanni, docente d’informatica e telecomunicazione, si aggiudica il primo posto al concorso DigitalMedicineCup@School, competizione sulla Medicina Digitale, in cui gli studenti imparano ad utilizzare, analizzare e visualizzare i dati raccolti da dispositivi medici.

La competizione è rivolta agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori che sono interessati all’applicazione delle tecnologie emergenti dell’Ingegneria dell’Informazione e dell’Intelligenza Artificiale alla medicina.DigitalMedicineCup@School è un’iniziativa promossa dal corso di laurea in Ingegneria dell’Informazione per la Medicina Digitale del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata (DIEM) – Università degli Studi di Salerno.

Gli allievi partecipanti alla competizione è data l’opportunità di avvicinarsi a tematiche emergenti e molto attuali legate all’applicazione delle tecnologie dell’Ingegneria dell’Informazione con la medicina, lo sport e la salute dell’uomo; ad esempio, gli studenti potranno utilizzare sensori medicali avanzati per il monitoraggio dei parametri vitali e imparare ad utilizzare semplici tecniche di intelligenza artificiale per predire l’insorgenza di patologie o rilevare situazioni anomale.

L’obiettivo è quello di dare un assaggio delle discipline e delle problematiche oggetto di studio nell’ambito del corso di laurea in Ingegneria dell’informazione per la Medicina Digitale. La competizione consente agli studenti, quindi, di affacciarsi ad un settore professionale ancora poco noto, ma in grande e rapida espansione in tutto il mondo.

Ancora una volta l’Istituto Tecnico Tecnologico Guido Dorso di Avellino, diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Gabriella Pellegrini, è punto di riferimento dell’istruzione della provincia di Avellino.