Grottolella, successo per il secondo corso BLSD: cresce la comunità cardioprotetta

Oggi 11 aprile 2026 si e’ tenuto il secondo corso BLSD presso il Comune di Grottolella, dopo quello gia’ effettuato sabato 31 gennaio del corrente anno. Altre otto persone si sono formate in merito all’utilizzo dei defibrillatori per un totale di 27 persone tenuto conto dei due corsi effettuati da gennaio fino ad oggi.

“L’amministrazione comunale ringrazia i partecipanti al corso per aver aderito all’invito e per aver con impegno svolto il corso. Otto volte grazie a tutti voi. Si ringrazia la Dottoressa Barbara Venezia e il Dottore Gaetano Bernardi per l’organizzazione del corso odierno. Inotre l’amministrazione comunale comunica che nelle prossime settimame verranno installati altri defibibrillatori semiautomatici al fine di completare il progetto di Grottolella Comunita’ Cardioprotetta , intrapeso in questi mesi. Infine , in materia sociosanirtaria e di tutela della salute, dal mese di maggio e’ gia’ in programma una nuova giornata dedicata alla donazione del sangue. Mentre da giugno ricominceranno, nella nostra comunita’, le giornate dedicate alla prevenzione e alle visite mediche gratuite con specialicisti di alta professionalità” – dichiara Marco Grossi Vice Sindaco del Comune di Grottolella.