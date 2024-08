Prima Edizione di “Fest Art”: Inaugurati Tre Murales a Grottaminarda per Celebrarne la Street Art

Nell’ambito della Prima Edizione di “Fest Art”, rassegna di arte pubblica inserita nel programma del Festone, inaugurati questa mattina tre magnifici murales.

Presenti il Sindaco, Marcantonio Spera, con l’Amministrazione quasi per intero, i rappresentanti del “Comitato Festeggiamenti Festone” tra i quali Giuseppe Camerlengo ed il Direttore artistico dell’iniziativa, Antonio Sena di “Altraforma Aps”.

L’obiettivo del Comitato Festone e del Comune di Grottaminarda che insieme hanno promosso l’iniziativa è di ripeterla di anno in anno, affinchè Grottaminarda possa diventare comune rappresentativo e d’attrattiva grazie alla sua street art.

Il primo murale è stato realizzato in Piazza Vittoria sulla facciata di Palazzo Portoghesi. Firmato da Antonio Sena riproduce il volto di Sandro Pertini proprio perchè all’interno della struttura comunale ha sede la sala Consiliare intitolata al Presidente della Repubblica; riportata anche una sua significativa frase.

Il secondo murale è stato realizzato tra via Torquato Tasso e via Alessandro Manzoni su una palazzina privata ed è ben visibile già dall’uscita autostradale. Firmata ancora una volta da Sena raffigura una ragazza che fa il segno del cuore con le mani ed anche i suoi occhiali a specchio sono a forma di cuore a simboleggiare l’amore per la pace la cui scritta campeggia al di sotto.

Infine il terzo murale dipinto da Marco Di Filippo su un muro del parcheggio nei pressi della Chiesa di San Michele Arcangelo raffigura un gruppo multietnico di bambini che abbraccia la Terra, dietro un arcobaleno di colori nel segno quindi della pace e della concordia tra i popoli per salvaguardare il pianeta.

«Le tre opere di street art sono legate dallo stesso messaggio – ribadisce il Consigliere Antonio Vitale – quello di dare il buon esempio ai giovani nel segno del rispetto per il Pianeta, per il prossimo e quindi per la pace dei popoli. Ancora un ringraziamento alla ditta F.lli Grillo Noleggi per la disponibilità a titolo gratuito del cestello indispensabile per realizzare i murales di così grandi dimensioni ed un grazie alle famiglie che hanno accettato subito e di buon grado di far dipingere la facciata della propria abitazione».

«Nel ringraziare gli artisti di questi capolavori di street art Antonio Sena e Marco Di Filippo – aggiunge il Sindaco Marcantonio Spera – mi piace citare la frase di un celebre brano di Cocciante: E poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi (…). Questo è l’auspicio per Grottaminarda, che diventi la cittadina dei murales, che ogni murales porti allegria con i suoi colori ed un messaggio sociale con i suoi temi».