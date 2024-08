Tragedia sulla A2 del Mediterraneo: Muore Bambina di 7 Anni in un Incidente Stradale nei Pressi di Sala Consilina

Un gravissimo incidente stradale sulla A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Sala Consilina, ha causato la morte di una bambina di soli 7 anni. La piccola, di origini siciliane, viaggiava insieme alla sua famiglia su una Citroen C1, coinvolta nello scontro con una Renault Captur.

L’Incidente:

L’impatto ha coinvolto due veicoli: una Citroen C1, con a bordo una famiglia proveniente da Messina, e una Renault Captur, su cui viaggiava una coppia di origini calabresi diretta verso il Nord Italia. La violenza dello scontro non ha lasciato scampo alla bambina, che ha perso la vita sul colpo. A bordo della Citroen viaggiavano anche i genitori della bambina e il suo fratellino, rimasti feriti nell’incidente.

I Feriti:

In totale, cinque persone sono rimaste ferite nell’impatto. Tutti i feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove sono stati sottoposti a cure urgenti. Le condizioni degli altri coinvolti, sebbene gravi, non sembrano al momento mettere a rischio la loro vita.

Un Dramma Inimmaginabile:

La tragedia ha scosso profondamente le comunità di origine delle famiglie coinvolte, lasciando un vuoto incolmabile per la perdita della piccola vita. L’intera autostrada è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi del caso, causando disagi al traffico.

Indagini in Corso:

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Le prime ipotesi suggeriscono che l’incidente possa essere stato causato da un sorpasso azzardato o da una distrazione, ma al momento nessuna causa è stata confermata ufficialmente.

Un Dolore Immenso:

Il drammatico incidente sulla A2 del Mediterraneo riporta tragicamente alla ribalta il tema della sicurezza stradale, ricordandoci quanto sia fragile la vita e come ogni viaggio possa trasformarsi in un incubo in pochi istanti. La comunità si stringe attorno alle famiglie coinvolte, condividendo il dolore di una perdita così devastante.