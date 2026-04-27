“Preveniamo”: a Solofra una giornata dedicata alla salute femminile

Screening gratuiti e sensibilizzazione: appuntamento il 5 maggio nei locali della Chiesa di San Domenico

La prevenzione torna al centro dell’attenzione con l’iniziativa “Preveniamo”, promossa dall’associazione AMOS Solofra, che si terrà martedì 5 maggio a partire dalle ore 19:00 presso i locali della Chiesa di San Domenico.

L’evento rappresenta un’importante occasione per promuovere la cultura della prevenzione, in particolare per quanto riguarda la salute femminile. Durante la serata saranno effettuate visite senologiche a cura del dottor Carlo Iannace, chirurgo e senologo, affiancate – su sua indicazione – da eventuali visite ecografiche eseguite dal dottor Michele Capozzi, ecografista.

L’iniziativa è rivolta a tutte le donne che desiderano prendersi cura della propria salute, attraverso controlli fondamentali per la diagnosi precoce. Gli organizzatori invitano le partecipanti a rispettare l’orario di prenotazione e a presentarsi munite degli ultimi esami effettuati e del codice fiscale, necessari per la registrazione.

Le visite saranno effettuate seguendo l’ordine di prenotazione, a conferma della grande attenzione all’organizzazione e all’efficienza del servizio.

Un momento importante non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale: “Preveniamo” vuole essere un segnale concreto di vicinanza al territorio, un invito a non trascurare la propria salute e a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli periodici.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero indicato sulla locandina.