“Party del Sorriso”: l’evento dell’anno a Villa Domi conquista tutti

14/06/2026 binews.it 100 DI QUESTI GIORNI, EVIDENZA, NEWS CAMPANIA 0

Party del Sorriso: levento dellanno a Villa Domi conquista tutti

Boom di presenze. Protagonisti assoluti i Ragazzi Speciali. Serata dedicata a Lorenza Licenziati. Premio Anima d’Oro a Gianni Improta.**

Party del Sorriso: levento dellanno a Villa Domi conquista tuttiUn successo travolgente quello del Party del Sorriso 2026, l’evento inclusivo ideato e guidato dall’Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli, organizzato dall’Associazione Vesuvius A.P.S. in collaborazione con Villa Domi. La manifestazione si è svolta venerdì 12 giugno 2026 nella splendida roccaforte settecentesca, registrando circa un migliaio di presenze e confermandosi come l’evento sociale dell’anno.

Al centro della serata, come sempre, loro: i Ragazzi Speciali, protagonisti assoluti di un momento di gioia, musica, danza e condivisione. Hanno cantato, ballato, sorriso, si sono emozionati e hanno ricevuto premi e applausi, circondando di affetto il loro amico Angelo Iannelli.

Una conduzione d’eccellenza e un’apertura dedicata alle donne

La serata è stata condotta da Angelo IannelliEdda CioffiErennio De Vita ed Emanuela Gambardella, affiancati dalle miss Lucia SchiettinoFrancesca Nastro e Ludovica Cerracchio. Ad aprire la kermesse, l’Accademia di Moda Maria Mauro, con un emozionante omaggio alle donne.

Il momento sociale più atteso

Tra i momenti più intensi, l’esibizione delle Amiche di Pulcinella, che con una performance applauditissima hanno conquistato il pubblico e ricevuto un riconoscimento speciale. Per le istituzioni era presente il Sindaco di Camposano Francesco Barbato, premiato per il suo impegno. Grande emozione anche con Francesca Catalano in rappresentanza dei ciechi nel mondo, che ha interpretato un brano di Pino Daniele.

Premio Anima d’Oro a Gianni Improta

Uno dei momenti più attesi è stata la consegna del Premio Anima d’Oro al “Baronetto di Posillipo”, l’ex calciatore del Napoli Gianni Improta, accolto da una standing ovation.

Tra gli ospiti presenti: Marika GambardellaCosimo AlbertiPaolo VolpeEnzo AcriFranco MelidoniGiampietro IanneoMassimiliano CimminoEnzo NicolòRosario Scotti di CarloMonica Pignataro e molti altri.

Moda, arte e spettacolo: un tripudio di eccellenze

In passerella, la bellezza delle miss e delle top model internazionali con i brand:
  • Mirre Macramè di Giovanna Castiglia
  • Lorenza Pizza, con il tema “I colori del mondo”
  • AnnaPaola Couture, eleganza e abiti da cerimonia
  • Sherdana Collection di Olimpia Iodice, con i costumi estivi

Applauditissimi i cantanti Lucia Cassini (premiata), Ciro MarraFransiGianluca Zeffiro. Travolgente la danzatrice del ventre Zaalima. Finale esplosivo con la Paranza Vesuvius, che ha fatto ballare tutti – modelle comprese – in un abbraccio tra bellezza e folklore.

La serata è stata impreziosita dai percorsi d’arte della Vesuvius, con gli artisti Catello ZancaCiro CicconeNicola ZampellaClaudio Torino.

Party del Sorriso: levento dellanno a Villa Domi conquista tuttiIl percorso del gusto

Un vero festival delle eccellenze gastronomiche con:
  • Torrente
  • Mozzarella Orchidea
  • Pizze montanare
  • Farina Mulino Caputo
  • Lattoneria Sorrentina
  • Foorn
  • I dolci di Ciro Poppella
  • Cuore di Sfogliatella Miglione
  • Pasticceria Luigi Vitiello
  • Pasticceria Perna
  • Babà So’

A completare il percorso del gusto, le cantine CarrananteMatronaeMoncristi, le specialità di Villa Domi e il liquore Babarè. Profumi e atmosfera grazie alle candele Deber e al profumo Bar Coco.

Partner e media presenti

Partner della kermesse: Claudio De Martino CoiffeurViola Beauty CenterAccendi un SognoInes EventiGolden LineFutura ServiceTramoterSistema Immobiliare Casa BruscianoPalestra Fit For You.

Presenti le telecamere di Bla Bla BlaNapoflixTeleUniversoDGPhoto ArtWeb TV1. Fotografi: Pio AngillottiRoberto JandoloAlessandro PerrottaStefano ChiavariniVincenzo BurroneArturo CiotolaRaffaele EvangelistaRoberto Jabero JandoliBruno FontanarosaMaurek PoggianteMario Romano e molti altri. Alla consolle Sasà Giglio. Per la comunicazione: Nello FontanellaGennaro SavioSara BuccaroTeresa Iannelli.

Un finale di luce e sorrisi

La serata si è conclusa con un brindisi dedicato ai festeggiati  il santo del giorno SAntonio,  immersi nei sorrisi e illuminati dai fuochi d’artificio. Un evento indimenticabile, all’insegna della solidarietà, dell’amore e della bellezza.

Il Party del Sorriso conferma Napoli Capitale del Sociale e delle Eccellenze. Un altro trionfo per Angelo Iannelli, sempre più leader dei grandi eventi in Campania.