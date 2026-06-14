“Party del Sorriso”: l’evento dell’anno a Villa Domi conquista tutti

Un successo travolgente quello del Party del Sorriso 2026, l’evento inclusivo ideato e guidato dall’Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli, organizzato dall’Associazione Vesuvius A.P.S. in collaborazione con Villa Domi. La manifestazione si è svolta venerdì 12 giugno 2026 nella splendida roccaforte settecentesca, registrando circa un migliaio di presenze e confermandosi come l’evento sociale dell’anno.

Al centro della serata, come sempre, loro: i Ragazzi Speciali, protagonisti assoluti di un momento di gioia, musica, danza e condivisione. Hanno cantato, ballato, sorriso, si sono emozionati e hanno ricevuto premi e applausi, circondando di affetto il loro amico Angelo Iannelli.

Una conduzione d’eccellenza e un’apertura dedicata alle donne

La serata è stata condotta da Angelo Iannelli, Edda Cioffi, Erennio De Vita ed Emanuela Gambardella, affiancati dalle miss Lucia Schiettino, Francesca Nastro e Ludovica Cerracchio. Ad aprire la kermesse, l’Accademia di Moda Maria Mauro, con un emozionante omaggio alle donne.

Il momento sociale più atteso

Tra i momenti più intensi, l’esibizione delle Amiche di Pulcinella, che con una performance applauditissima hanno conquistato il pubblico e ricevuto un riconoscimento speciale. Per le istituzioni era presente il Sindaco di Camposano Francesco Barbato, premiato per il suo impegno. Grande emozione anche con Francesca Catalano in rappresentanza dei ciechi nel mondo, che ha interpretato un brano di Pino Daniele.

Premio Anima d’Oro a Gianni Improta

Uno dei momenti più attesi è stata la consegna del Premio Anima d’Oro al “Baronetto di Posillipo”, l’ex calciatore del Napoli Gianni Improta, accolto da una standing ovation.

Tra gli ospiti presenti: Marika Gambardella, Cosimo Alberti, Paolo Volpe, Enzo Acri, Franco Melidoni, Giampietro Ianneo, Massimiliano Cimmino, Enzo Nicolò, Rosario Scotti di Carlo, Monica Pignataro e molti altri.

Moda, arte e spettacolo: un tripudio di eccellenze

In passerella, la bellezza delle miss e delle top model internazionali con i brand:

Mirre Macramè di Giovanna Castiglia

di Giovanna Castiglia Lorenza Pizza , con il tema “I colori del mondo”

, con il tema “I colori del mondo” AnnaPaola Couture , eleganza e abiti da cerimonia

, eleganza e abiti da cerimonia Sherdana Collection di Olimpia Iodice, con i costumi estivi

Applauditissimi i cantanti Lucia Cassini (premiata), Ciro Marra, Fransi, Gianluca Zeffiro. Travolgente la danzatrice del ventre Zaalima. Finale esplosivo con la Paranza Vesuvius, che ha fatto ballare tutti – modelle comprese – in un abbraccio tra bellezza e folklore.

La serata è stata impreziosita dai percorsi d’arte della Vesuvius, con gli artisti Catello Zanca, Ciro Ciccone, Nicola Zampella, Claudio Torino.

Il percorso del gusto

Un vero festival delle eccellenze gastronomiche con:

Torrente

Mozzarella Orchidea

Pizze montanare

Farina Mulino Caputo

Lattoneria Sorrentina

Foorn

I dolci di Ciro Poppella

Cuore di Sfogliatella Miglione

Pasticceria Luigi Vitiello

Pasticceria Perna

Babà So’

A completare il percorso del gusto, le cantine Carranante, Matronae, Moncristi, le specialità di Villa Domi e il liquore Babarè. Profumi e atmosfera grazie alle candele Deber e al profumo Bar Coco.

Partner e media presenti

Partner della kermesse: Claudio De Martino Coiffeur, Viola Beauty Center, Accendi un Sogno, Ines Eventi, Golden Line, Futura Service, Tramoter, Sistema Immobiliare Casa Brusciano, Palestra Fit For You.

Presenti le telecamere di Bla Bla Bla, Napoflix, TeleUniverso, DGPhoto Art, Web TV1. Fotografi: Pio Angillotti, Roberto Jandolo, Alessandro Perrotta, Stefano Chiavarini, Vincenzo Burrone, Arturo Ciotola, Raffaele Evangelista, Roberto Jabero Jandoli, Bruno Fontanarosa, Maurek Poggiante, Mario Romano e molti altri. Alla consolle Sasà Giglio. Per la comunicazione: Nello Fontanella, Gennaro Savio, Sara Buccaro, Teresa Iannelli.

Un finale di luce e sorrisi

La serata si è conclusa con un brindisi dedicato ai festeggiati il santo del giorno S. Antonio, immersi nei sorrisi e illuminati dai fuochi d’artificio. Un evento indimenticabile, all’insegna della solidarietà, dell’amore e della bellezza.

Il Party del Sorriso conferma Napoli Capitale del Sociale e delle Eccellenze. Un altro trionfo per Angelo Iannelli, sempre più leader dei grandi eventi in Campania.