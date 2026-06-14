Grande successo per il saggio di fine anno della Scuola dell’Infanzia “La Girandola” di Sirignano

14/06/2026 binews.it ATTUALITA', BAIANO, CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA, SIRIGNANO, Uncategorized 0

Grande successo per il saggio di fine anno della Scuola dellInfanzia La Girandola di Sirignano

Emozioni, sorrisi e tanti applausi hanno accompagnato il tradizionale saggio di fine anno della Scuola dell’Infanzia “La Girandola” di Sirignano, un appuntamento atteso da famiglie, insegnanti e bambini che anche quest’anno ha regalato momenti indimenticabilii ieri 13 giugno al teatro “Colosseo” di Baiano.

I piccoli alunni delle diverse sezioni hanno portato in scena spettacoli ricchi di significato, mostrando il percorso educativo svolto durante l’anno scolastico.

I bambini di 2 e 3 anni hanno raccontato, attraverso canti, coreografie e semplici rappresentazioni, il loro percorso scolastico. In particolare, i più piccoli di 2 anni hanno approfondito il tema della Terra e del cibo, evidenziando l’importanza della natura e dell’alimentazione. I bambini di 3 anni, invece, hanno mostrato alcune delle attività motorie svolte durante l’anno insieme al maestro Saverio Scafuri, coinvolgendo il pubblico con percorsi e dimostrazioni all’insegna del movimento e del divertimento.

La sezione dei 4 anni ha emozionato tutti con una rappresentazione dedicata ai colori. Attraverso recite, canti e balli, i bambini hanno trasmesso un messaggio importante di inclusione e uguaglianza: ogni colore è unico e speciale, proprio come ogni persona. Un invito a valorizzare le differenze e a riconoscere che tutti hanno pari dignità e importanza.

Grande entusiasmo anche per i bambini di 5 anni, protagonisti di un coinvolgente adattamento del celebre musical “Grease”. Costumi, musiche e coreografie hanno trasformato il palco in un vero spettacolo, mettendo in luce il talento e l’impegno dei piccoli artisti che si preparano a salutare la scuola dell’infanzia per iniziare una nuova avventura scolastica.

Il saggio si è concluso tra applausi, commozione e soddisfazione, confermando ancora una volta il prezioso lavoro svolto dalle insegnanti e da tutto il personale scolastico, capaci di accompagnare i bambini in un percorso di crescita fatto di apprendimento, creatività e condivisione.

Una festa che ha celebrato non solo la fine dell’anno scolastico, ma anche i valori dell’amicizia, dell’inclusione e della crescita insieme.Grande successo per il saggio di fine anno della Scuola dellInfanzia La Girandola di Sirignano Grande successo per il saggio di fine anno della Scuola dellInfanzia La Girandola di Sirignano

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