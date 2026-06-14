Grande successo per il saggio di fine anno della Scuola dell’Infanzia “La Girandola” di Sirignano

Emozioni, sorrisi e tanti applausi hanno accompagnato il tradizionale saggio di fine anno della Scuola dell’Infanzia “La Girandola” di Sirignano, un appuntamento atteso da famiglie, insegnanti e bambini che anche quest’anno ha regalato momenti indimenticabilii ieri 13 giugno al teatro “Colosseo” di Baiano.

I piccoli alunni delle diverse sezioni hanno portato in scena spettacoli ricchi di significato, mostrando il percorso educativo svolto durante l’anno scolastico.

I bambini di 2 e 3 anni hanno raccontato, attraverso canti, coreografie e semplici rappresentazioni, il loro percorso scolastico. In particolare, i più piccoli di 2 anni hanno approfondito il tema della Terra e del cibo, evidenziando l’importanza della natura e dell’alimentazione. I bambini di 3 anni, invece, hanno mostrato alcune delle attività motorie svolte durante l’anno insieme al maestro Saverio Scafuri, coinvolgendo il pubblico con percorsi e dimostrazioni all’insegna del movimento e del divertimento.

La sezione dei 4 anni ha emozionato tutti con una rappresentazione dedicata ai colori. Attraverso recite, canti e balli, i bambini hanno trasmesso un messaggio importante di inclusione e uguaglianza: ogni colore è unico e speciale, proprio come ogni persona. Un invito a valorizzare le differenze e a riconoscere che tutti hanno pari dignità e importanza.

Grande entusiasmo anche per i bambini di 5 anni, protagonisti di un coinvolgente adattamento del celebre musical “Grease”. Costumi, musiche e coreografie hanno trasformato il palco in un vero spettacolo, mettendo in luce il talento e l’impegno dei piccoli artisti che si preparano a salutare la scuola dell’infanzia per iniziare una nuova avventura scolastica.

Il saggio si è concluso tra applausi, commozione e soddisfazione, confermando ancora una volta il prezioso lavoro svolto dalle insegnanti e da tutto il personale scolastico, capaci di accompagnare i bambini in un percorso di crescita fatto di apprendimento, creatività e condivisione.

Una festa che ha celebrato non solo la fine dell’anno scolastico, ma anche i valori dell’amicizia, dell’inclusione e della crescita insieme.