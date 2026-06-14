Prima il ricordo, poi il gioco: Mugnano del Cardinale inaugura il Beach Volley

di Francesco Piccolo

MUGNANO DEL CARDINALE – C’è stato un momento, prima del primo pallone e prima ancora che l’attenzione si spostasse sul campo, in cui il rumore della piazza ha lasciato spazio al silenzio.

Un silenzio carico di significato.

Così si è aperta la serata inaugurale del torneo di Beach Volley organizzato dal Forum Giovanile di Mugnano del Cardinale, che accompagnerà la comunità fino alla finalissima del 28 giugno.

La manifestazione è stata ufficialmente inaugurata alla presenza delle istituzioni civili e religiose, dei volontari che hanno lavorato alla realizzazione dell’evento e di numerosi cittadini che hanno scelto di trascorrere la serata nel cuore del paese.

Uno dei momenti più significativi è stato il ricordo dei giovani della comunità scomparsi prematuramente. Un omaggio semplice ma intenso, accolto con partecipazione dai presenti, che ha voluto sottolineare il valore della memoria e il legame che continua a unire l’intera comunità a chi non c’è più.

Successivamente spazio ai saluti istituzionali.

Il sindaco dott. Alessandro Napolitano ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa promossa dal Forum Giovanile, sottolineando il valore dell’impegno dei ragazzi e la capacità di trasformare un’idea in un’occasione concreta di aggregazione per il paese.

«Quando i giovani si mettono in gioco e lavorano insieme per la propria comunità, il risultato va oltre qualsiasi manifestazione. Questo torneo rappresenta entusiasmo, partecipazione e voglia di costruire qualcosa di bello per Mugnano del Cardinale», ha dichiarato il primo cittadino.

Parole di apprezzamento anche da parte di don Giuseppe Autorino, rettore del Santuario di Santa Filomena, che ha rivolto un messaggio ai giovani e alle famiglie presenti.

«Le comunità crescono quando riescono a creare occasioni di incontro. Lo sport diventa un linguaggio capace di unire persone diverse, generazioni diverse e sensibilità diverse. Vedere questa piazza piena rappresenta un segnale di speranza per tutti», ha affermato il sacerdote.

Particolarmente toccante il momento dedicato al ricordo dei giovani mugnanesi scomparsi troppo presto. Un gesto semplice ma profondo che ha preceduto l’inizio della serata e che ha raccolto l’attenzione e il rispetto dell’intera piazza.

La serata si è poi conclusa con una partita amichevole inaugurale che ha offerto al pubblico un primo assaggio dello spettacolo che accompagnerà le prossime settimane.

Da oggi il torneo entrerà nel vivo con l’inizio delle gare ufficiali. Fino al 28 giugno il campo allestito nel cuore di Mugnano del Cardinale ospiterà sfide, emozioni e momenti di condivisione che accompagneranno le serate estive della comunità.

La cerimonia inaugurale ha aperto ufficialmente una manifestazione che punta a diventare uno dei principali appuntamenti dell’estate mugnanese. Da oggi la parola passa al campo, ai protagonisti del torneo e al pubblico che sarà chiamato ad accompagnare ogni sfida fino alla finalissima del 28 giugno.