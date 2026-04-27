Quindici, controlli straordinari dei Carabinieri: in azione il Reparto CIO, perquisizioni in corso

QUINDICI – Operazione di controllo del territorio in corso nel comune di Quindici, dove i Carabinieri del Reparto CIO (Compagnia di Intervento Operativo) sono impegnati in una serie di attività mirate alla sicurezza e al contrasto dell’illegalità.

Dalle prime informazioni, i militari stanno effettuando perquisizioni e controlli su più fronti, nell’ambito di un servizio straordinario disposto per monitorare il territorio e prevenire eventuali attività illecite.

L’intervento rientra nelle operazioni ad alto impatto, spesso finalizzate a:

contrastare fenomeni di criminalità

verificare la presenza di armi o sostanze illegali

garantire maggiore sicurezza ai cittadini

Le operazioni risultano ancora in fase di svolgimento e al momento non sono stati resi noti eventuali esiti. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.