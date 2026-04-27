Monteforte Irpino, incontro sulla sicurezza: spazio anche al ricordo delle vittime della strada

MONTEFORTE IRPINO – Un momento di riflessione e confronto, ma anche di memoria. Si terrà lunedì 27 aprile, alle ore 17, presso la Sala Consiliare del Comune, l’incontro-dibattito dal titolo “Sicurezza sulla strada e sui luoghi di lavoro”, promosso con il coinvolgimento di istituzioni e associazioni.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di amministratori locali, esperti e rappresentanti del mondo associativo, con l’obiettivo di affrontare temi fondamentali legati alla prevenzione, alla sicurezza e alla tutela dei cittadini.

Nel corso dell’evento si discuterà di sicurezza stradale e nei luoghi di lavoro, con interventi qualificati che offriranno spunti di riflessione e possibili soluzioni per migliorare la tutela delle persone nella vita quotidiana.

Particolarmente significativo sarà il “momento della memoria”, dedicato al ricordo delle tante vittime della strada. Un pensiero speciale sarà rivolto soprattutto a quelle del Mandamento baianese e dei paesi limitrofi, comunità profondamente segnate negli anni da tragici incidenti.

Un’occasione per non dimenticare e per trasformare il dolore in consapevolezza, promuovendo una cultura della responsabilità e del rispetto delle regole.

All’incontro prenderanno parte anche le forze dell’ordine e la Polizia Locale, a testimonianza dell’importanza di una collaborazione tra istituzioni e cittadini per costruire un territorio più sicuro.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza: un invito a partecipare per riflettere insieme su un tema che riguarda tutti, tra prevenzione e memoria.