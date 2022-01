PRATOLA SERRA. IL TAR LAZIO CONVALIDA LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO. nota del Gruppo “SiAmo Pratola Serra”, ex opposizione consiliare

Il PENOSO stato nel quale è stato ridotto il Comune di Pratola Serra dopo 13 anni di gestione AUFIERO era già sufficiente a tenere lontano dalla Casa Comunale una classe politica dirigenziale quantomeno inadatta ed incompetente. Essa, come se nulla fosse stato, ha continuato a legare il proprio destino alle decisioni del TAR che, a proprio dire, avrebbe “assolto” gli sciolti.

Oggi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha convalidato pienamente lo scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose, ritenendo persino inutile esaminare le contestazioni avverso specifici episodi individuati nella relazione prefettizia, visto che gli elementi, considerati nel loro insieme e inseriti nello sfondo di riferimento, devono ritenersi pienamente integranti i presupposti di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dall’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale.

Pertanto, sentenzia il Giudice Amministrativo, “le doglianze proposte, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate”, per cui “ Alla luce delle considerazioni sopra riportate il provvedimento di scioglimento in esame deve ritenersi pienamente legittimo, nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia e sopra richiamati, essendo stata correttamente evidenziata la presenza di contatti ripetuti e collegati alle scelte gestorie dell’amministrazione comunale degli organi di vertice politico-amministrativo con soggetti appartenenti alla criminalità locale, e la completa inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune, che impongono l’esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell’interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all’influenza ed all’ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata (Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12, n. 1266). Sulla base delle circostanze sopra riportate risulta esaustivamente argomentata, e ampiamente supportata dagli elementi emersi nel corso del procedimento, la valutazione della permeabilità dell’attività dell’ente rispetto a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata specificamente individuata, senza che emerga alcun vizio logico o incongruità di tale valutazione, come, peraltro, accertato anche nel parallelo giudizio di incandidabilità innanzi al Tribunale di Avellino, conclusosi con l’ordinanza n. -OMISSIS-, prodotta dall’Amministrazione.

Tutti questi elementi, considerati nel loro insieme e inseriti nello sfondo di riferimento, devono ritenersi pienamente integranti i presupposti di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dall’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale, allo scopo di evitare anche solo il rischio di infiltrazione da parte della malavita organizzata già presente sul territorio (…) In conclusione il ricorso deve essere respinto”.

Pratola Serra, dunque, si è fatta conoscere sino a Roma per le sue terribili e scellerate azioni amministrative e politiche, richiedendo persino il coinvolgimento del Presidente della Repubblica. A questo punto, perciò, non v’è altro da fare se non invitare l’intera collettività a rimboccarsi le maniche per ridare al paese la dignità strappata. È opportuno, infatti, ora più che mai, darsi da fare per il bene comune, in una prospettiva che lungi dall’essere uguale a quella dimostrata dalle trascorse consiliature Aufiero.

