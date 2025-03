Powerbank vietati in aereo dal 1° aprile: nuove regole per la sicurezza

A partire dal 1° aprile 2025, alcune compagnie aeree asiatiche introdurranno restrizioni più severe sull’uso e il trasporto di powerbank a bordo. Le nuove norme, adottate a seguito di recenti incidenti, proibiscono l’uso e la ricarica di questi dispositivi durante il volo, mentre regolano il loro posizionamento per ridurre i rischi di incendi.

I powerbank, che contengono batterie agli ioni di litio, sono diventati dispositivi di uso comune per i viaggiatori, ma possono rappresentare un pericolo se danneggiati o difettosi, provocando incendi o esplosioni. Incendi recenti, come quello su un aereo di Air Busan in Corea del Sud e su un volo di Hong Kong Airlines, hanno messo in luce i rischi legati a questi dispositivi.

Le nuove regole variano tra le compagnie: in Corea del Sud, i passeggeri devono tenere i powerbank con sé e non riporli nei vani superiori. In Taiwan, EVA Air e China Airlines vietano l’uso e la ricarica dei powerbank durante il volo, mentre in Singapore Airlines, Scoot e Malaysia Airlines i dispositivi dovranno essere trasportati esclusivamente nel bagaglio a mano senza poter essere utilizzati a bordo. Le stesse restrizioni saranno applicate anche a Hong Kong dal 7 aprile.

Le batterie agli ioni di litio sono una delle principali cause di incendi a bordo, con la FAA che ha registrato un aumento dei casi di surriscaldamento e incendio, da 32 nel 2016 a 84 nel 2023. Questo fenomeno, noto come “fuga termica”, può generare temperature estreme, gas tossici e, in casi gravi, esplosioni. Per minimizzare i rischi, le compagnie aeree richiedono che le batterie difettose siano identificate e trattate tempestivamente dall’equipaggio.

Con queste nuove misure, le compagnie aeree mirano a garantire la sicurezza dei passeggeri e prevenire ulteriori incidenti aerei legati ai powerbank.