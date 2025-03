ASD Primavera: Il Futuro del Volley nel Mandamento Baianese

La passione per il volley si rinnova ogni anno nel mandamento baianese grazie all’impegno costante dell’ASD Primavera, una società che da anni organizza “La pallavolo” e che rappresenta un punto di riferimento per il territorio. Questo progetto sportivo non solo mette in campo una squadra di Serie D, ma dà vita a un’intera realtà giovanile, capace di formare giovani atlete e di diffondere i valori dello sport in ogni angolo del mandamento.

Un Progetto che Cresce: Le Squadre Giovanili

Tra le molteplici iniziative della ASD Primavera, spicca l’impegno per il settore giovanile. La squadra Under-13, in particolare, ha già dimostrato il suo valore in campionato, disputando 4 partite con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta. Un risultato significativo che testimonia la dedizione e il talento delle ragazze, le quali provengono tutte dai paesi del mandamento e condividono la stessa passione e voglia di crescere insieme, sia in campo che fuori.

La palestra di Avella è diventata il centro nevralgico dove si forgia la nuova generazione di volley femminile. Qui, durante gli allenamenti e le partite, le giovani atlete imparano non solo le tecniche di gioco, ma anche il valore del lavoro di squadra e della determinazione. Recentemente, la squadra Under-13 ha affrontato le parietà di Telese e Terme, vincendo con determinazione e dimostrando che il futuro del volley bayanese è luminoso.

Una Guida Esperta e Appassionata

Il successo dell’ASD Primavera è frutto anche della guida esperta dei suoi dirigenti e allenatori. Con Mariagrazia Di Palo alla presidenza e un team tecnico formato da Stefano Gentile e Ludovica Liccardo, con sponsor la ditta Pit Stop Caffè di Avella assicurano un ambiente di crescita e tanta professionalità, dove ogni giovane atleta trova il sostegno necessario per esprimere al meglio il proprio potenziale. Questa sinergia tra leadership e tecnica rende il progetto un modello di eccellenza nel panorama sportivo locale. Quello che andrebbero potenziate sono le strutture che sono ai limiti della regolarità per disputare tale disciplina.

Il progetto ASD Primavera è aperto alla partecipazione di tutte le ragazze che desiderano far parte di una realtà dinamica e inclusiva. Se ami il volley e vuoi metterti in gioco in un ambiente stimolante, non esitare a contattare i responsabili della società. Entrare a far parte di ASD Primavera significa unirsi a una famiglia sportiva dove il divertimento, la competizione sana e la crescita personale si intrecciano per costruire insieme il futuro del volley nel mandamento bayanese.

Per maggiori informazioni e per scoprire come partecipare, contatta la ASD Primavera e preparati a vivere la passione dello sport in ogni sua sfumatura !