Porcini, ancora ritrovamenti da guenness nel baianess, fungo a tre teste da 3 chili

La stagione dei Porcini non finisce di meravigliare, in questi giorni per gli amanti delle montagne non è difficile imbattersi a tu per tu con il fungo più amato dei ricercatori e delle tavole italiane. Questa mattina nell’area montana tra Baiano, Sirignano e Quadrelle, il sig. Antonio Picciocchi di Baiano, ha addirittura avuto la fortuna di trovare un Porcino a tre teste, ritrovamento più unico che mai. Sulla bilancia il fungo pesa quasi tre chili. Se non è un record poco ci manca, specie per l’inusuale composizione creata dalla natura. Anche per un abituale cercatore di funghi, infatti, non è facile imbattersi in esemplari di questo peso e forma: un baianese ci è comunque riuscito, trovando il “porcino a tre teste” nella zona baianese.

Dopo il comprensibile attimo di stupore al fortunato cercatore non è rimasto altro che immortalare l’originale ritrovamento con qualche foto ed inviarcele, prima di consegnarlo in mani esperte fra i fornelli e gustarlo con i propri familiari. Sarà senza dubbio una giornata da ricordare.