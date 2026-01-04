Pontecagnano, vasto incendio in un capannone industriale: in azione cinque squadre dei vigili del fuoco

Un denso fumo nero visibile a distanza e un forte odore acre hanno interrotto la quiete della zona industriale di Pontecagnano Faiano. Nella serata, un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto il capannone di un’attività commerciale gestita da cittadini di origine cinese, in via Amerigo Vespucci.

Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno della struttura, rendendo necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono confluite cinque squadre del Comando provinciale di Salerno, impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

L’intervento ha richiesto l’uso di mezzi speciali per contenere il rogo ed evitare che le fiamme si estendessero agli edifici limitrofi. Al momento non si registrano feriti, mentre restano da chiarire le cause dell’incendio, che saranno oggetto di accertamenti nelle prossime ore.

Le autorità hanno presidiato la zona per garantire la sicurezza e regolare la viabilità, mentre i residenti e gli operatori dell’area industriale hanno assistito con apprensione alle operazioni. Un episodio che riaccende l’attenzione sui rischi legati agli incendi nei complessi produttivi e sulla necessità di rigorose misure di prevenzione.