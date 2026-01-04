Avellino, paura in centro: cedimento improvviso in un cantiere tra il corso e vicolo Giardinetto

Un sabato sera che poteva trasformarsi in tragedia si è concluso fortunatamente senza feriti nel cuore di Avellino. Tra corso Vittorio Emanuele e vicolo Giardinetto, un improvviso cedimento ha interessato una gru installata all’interno di un cantiere, generando momenti di forte apprensione tra i passanti.

Secondo una prima ricostruzione, un blocco della struttura si sarebbe staccato, provocando un’oscillazione anomala della cabina della gru. La scena si è consumata in pochi istanti, sotto gli occhi di numerosi giovani e cittadini che affollavano la zona in una delle ore più animate della serata.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato la stabilità dell’impianto, affiancati dai carabinieri per i rilievi e la gestione dell’ordine pubblico. La zona è stata temporaneamente delimitata per consentire le operazioni in sicurezza.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni dei cantieri presenti nei centri urbani e sulla necessità di rigorosi controlli, soprattutto in aree ad alta frequentazione. Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le responsabilità tecniche, mentre Avellino tira un sospiro di sollievo per un incidente che, per pochi metri e pochi secondi, non ha avuto conseguenze più gravi