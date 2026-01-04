NON È PIÙ. BAIANO LUTTO, ANNA VOLPICELLI

Baiano si stringe nel dolore per la scomparsa di Anna Volpicelli, venuta a mancare il 4 gennaio 2026. Donna stimata e profondamente legata alla sua famiglia, era vedova di Luigi Stingone e lascia un ricordo affettuoso in quanti l’hanno conosciuta.

A darne il triste annuncio sono i figli Tommaso, Maria, Assunta e Clara, i generi Mariano D’Alessandro e Pasquale Palma, la nuora Raffaela Lanzara, le sorelle Vincenza e Pina, insieme ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno domani, 5 gennaio, alle ore 10:30, con partenza dalla casa dell’estinta in vico Vetrani n. 6 per la Parrocchia di Santo Stefano, dove sarà celebrato il rito religioso. Al termine della funzione, i familiari saluteranno in chiesa quanti si uniranno al loro dolore.

La famiglia ha espresso il desiderio di dispensare dai fiori.

Il presente vale anche come ringraziamento a quanti prenderanno parte al lutto.