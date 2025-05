Pompei, successo per la Giornata dello Sport al Campo Bellucci

Si è svolta oggi al Campo Sportivo Bellucci una splendida Giornata dello Sport, un momento di festa e condivisione che ha idealmente segnato anche la conclusione dell’anno scolastico per molti studenti di Pompei. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione importante per valorizzare il ruolo dello sport nella crescita dei giovani, inteso non solo come svago, ma come una vera e propria scuola di vita, in cui si apprendono valori fondamentali come il rispetto, il gioco di squadra e la disciplina.

Il sindaco Carmine Di Sapio, intervenuto all’evento, ha ribadito con determinazione l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire a tutti i ragazzi strutture sportive moderne, sicure e accessibili. L’obiettivo è fare dello sport un diritto per ogni giovane e non un privilegio.

La giornata è stata resa possibile grazie alla partecipazione attiva di studenti, insegnanti, associazioni sportive e volontari, tutti uniti nella celebrazione dello sport come strumento di crescita e inclusione. Pompei conferma così la sua fiducia nei giovani, nello sport e nel futuro.