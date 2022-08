Pomodoro gigante nei Balcani: un frutto pesa quasi 2 chili. Mentre un pomodoro pesa circa 250 grammi in media mondiale

Un pomodoro del peso di quasi 2 chilogrammi è il frutto record coltivato dalla laboriosa famiglia Ivanovic del villaggio di Vracevic in Serbia. Il coltivatore di pomodori per hobby Dragan Ivanovic ha piantato la varietà Ochsenherz, nota per i suoi frutti leggermente più grandi. Quando ha scoperto questo esemplare, non poteva credere ai suoi occhi: la bilancia mostrava 1.700 grammi. “A prima vista non pensavamo che questo frutto pesasse quasi due chilogrammi perché era solo un po’ più grande degli altri. Il suo peso era davvero incredibile. Oxheart è una varietà di pomodoro che porta frutti grandi a forma di cuore con polpa gustosa. Dal gusto aromatico e leggermente dolce, questa varietà di pomodoro può essere utilizzata in vari modi in cucina. Un frutto spesso pesa 1 chilogrammo, ma questo ha superato di gran lunga la media”, afferma Ivanovic. La famiglia Ivanovic trasformerà il frutto record in succo di pomodoro, con il frutto da solo che riempirà diversi bicchieri a causa delle sue dimensioni. Il coltivatore di pomodori è contento perché il caldo e la siccità durante i mesi estivi non hanno influito sulla qualità e sul raccolto delle verdure.