Politiche 25 settembre. L’esclusione della lista “Popoli sovrani”. L’amarezza di Tony Bocciero

Cari amici, care amiche, questo comunicato per farvi presente ufficialmente l’esclusione della lista alternativa per l’Italia dalla competizione elettorale del 25 settembre del 2022.

Purtroppo vizi di forma non sanabili in merito alle accettazioni di candidatura riscontrati nei collegi hanno fatto propendere la commissione elettorale all’esclusione della lista.

Purtroppo c’è da dire che la superficialità di alcuni candidati e militanti del cartello elettorale sopra indicato ha nuociuto l’intera lista.

Mi va di ringraziare tutti voi per l’affetto e il supporto, e per gli attestati di stima che mi avete dimostrato in questi giorni e in queste torride settimane di fine luglio/agosto.

L’obbiettivo firme a supporto della lista era stato ampiamente raggiunto, eravamo tutti noi gia proiettati in una bellissima campagna elettorale, con la relativa organizzazione e la stampa di manifesti bigliettini e volantini pronti ad essere diffusi con relativi comizi elettorali pronti pe tutto il territorio mandamentale e irpino.

Purtroppo quanto accaduto un fulmine a ciel sereno! Ovviamente il mio impegno prosegue e non si ferma qui con il partito che rappresento ovvero (popoli sovrani lega sud ausonia). Abbiamo tanto da fare e da dire per la nostra nazione,i nostri paesi e il nostro mandamento, e in particolare il nostro meridione d’Italia. Grazie ancora a tutti voi e ad maiora!

Tony Bocciero

(Comunicato stampa)