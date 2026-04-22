Avella – Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa del piccolo Alessandro Antonio Iervolino

AVELLA / MUGNANO DEL CARDINALE – Profondo dolore nelle comunità di Avella e Mugnano del Cardinale per la scomparsa del piccolo Alessandro Antonio Iervolino, venuto a mancare ieri all’età di soli otto mesi.

La triste notizia ha colpito l’intero territorio, stringendo attorno alla famiglia un forte sentimento di vicinanza e commozione. A darne il doloroso annuncio sono stati i genitori, Gianluca e Brigida Napolitano, insieme al fratellino Luigi, ai nonni e a tutti i parenti.

Le esequie si terranno giovedì 23 aprile presso la Chiesa di San Pietro in Avella, dove alle ore 16:00 sarà celebrata la messa funebre. La salma giungerà in chiesa alle ore 14:00, mentre al termine del rito religioso il corteo proseguirà verso il cimitero di Avella.

Un dolore immenso, quello per la perdita di un bambino così piccolo, che ha profondamente scosso entrambe le comunità, unite nel cordoglio e nel silenzio rispettoso di fronte a una tragedia che lascia senza parole.