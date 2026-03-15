FLUMERI – Incontro informativo sulle truffe agli anziani nella Chiesa Madre

15/03/2026 binews.it Alta irpinia, CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA 0

FLUMERI – Incontro informativo sulle truffe agli anziani nella Chiesa Madre

Oggi, domenica 15 marzo 2026, nella Chiesa Madre di Flumeri, al termine della prima Santa Messa delle ore 9.00, celebrata da don Claudio Lettieri (parroco di Flumeri e Trevico), si è svolto il primo dei due incontri promossi e organizzati dalla Parrocchia e dalla Stazione dei Carabinieri di Flumeri sul tema delle truffe agli anziani.

Relatore dell’evento è stato il Mar. Magg. Mirko Nocera, comandante della Stazione dei Carabinieri di Flumeri.

Il maresciallo Nocera, facendo seguito a quanto già accennato da don Claudio Lettieri durante l’omelia, si è soffermato su tre tipologie di truffe tra le più frequenti, di cui ha fornito una sintesi.

La prima riguarda i falsi dipendenti di luce, gas o telefono, che cercano di circuire soprattutto le persone anziane per farsi consegnare denaro o gioielli, oppure per sottrarli con l’inganno.

La seconda tipologia è quella delle truffe telefoniche: finti carabinieri, avvocati o altri sedicenti funzionari contattano le vittime raccontando di falsi incidenti o arresti di familiari, chiedendo poi denaro o preziosi per risolvere la situazione.

La terza riguarda le truffe informatiche, che avvengono tramite SMS o messaggi contenenti link da cliccare, spesso accompagnati da avvisi di presunte chiusure di conti correnti o altre situazioni urgenti, con l’obiettivo di sottrarre dati personali, digitali o finanziari.

Il comandante Nocera ha invitato tutti a prestare la massima attenzione e a contattare sempre il numero unico di emergenza 112 in caso di dubbi o situazioni sospette, ricordando che la caserma dei Carabinieri di Flumeri è aperta ogni giorno dalle ore 9.00 alle 13.30 per fornire chiarimenti o assistenza.

L’incontro ha rappresentato un’importante campagna informativa e di prevenzione, svolta in un clima di collaborazione tra la Stazione dei Carabinieri di Flumeri, la Parrocchia di Santa Maria Assunta e gli anziani del paese.

Il prossimo incontro è in programma domenica 22 marzo 2026 alle ore 11.30, sempre presso la Chiesa Madre di Flumeri.

Carmine Martino

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