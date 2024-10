Palma Campania dà il via alle celebrazioni per il Carnevale 2025 con “La Notte delle Quadriglie” sabato 26 ottobre.

Palma Campania apre le danze in vista del Carnevale 2025 e si regala una serata speciale: la Notte delle Quadriglie, in programma sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 20:00.

L’evento è promosso dalla Fondazione Carnevale di Palma Campania, presieduta da Nicola Montanino, e vedrà protagoniste assolute le Quadriglie, che sfileranno in giro per le vie del centro storico a suon di musica e di balli caratteristici: da via Marconi a via Municipio, passando per piazza De Martino, fino a scorrere festanti lungo i tratti di piazzetta Umberto I, via San Felice, incrocio San Felice e via Roma, ritornando nel vivo della città, a tutto beneficio di uno spettacolo che sicuramente richiamerà tante persone nel week-end che arriva.

La festa “Made in Palma” proseguirà nei pressi del palco centrale di piazza De Martino, dove sarà proiettato per l’occasione un video che annuncerà i temi proposti dalle nove Quadriglie in gara al Carnevale di Palma Campania, edizione 2025: e spetterà alle varie compagini degli Studenti, dei Gaudenti, de ‘A Livella, di Scusate il Ritardo, di Scugnizzi, degli Amici di Pozzoromolo, di Tutta n’Ata Storia e de I MoNellì proporre degli argomenti avvincenti per contendete il titolo di “Regina delle Quadriglie” alla Teglanum, trionfatrice nel 2024.

Ma la Notte delle Quadriglie non si esaurirà qui: l’organizzazione ha difatti pensato di arricchire il programma della serata di sabato 26 ottobre con un concerto davvero speciale, cui darà forma Cristina D’Avena, artista evergreen, amata da grandi e piccini, che ha dato voce ad alcune delle sigle più famose dei cartoni animati, come i Puffi, Kiss Me Licia, Pollon, Mila e Shiro, Occhi di Gatto, Sailor Moon, Doraemon, Sim Sala Grimm e tanti altri ancora.

«Apriamo con grande entusiasmo ed energia la serie di eventi che ci accompagnerà in questi mesi, prima di giungere agli eventi “clou” del 2025. – afferma Nicola Montanino, presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania – C’è la convinzione di fare sempre meglio e di offrire, ogni anno, quel tocco in più per elevare il livello qualitativo della nostra amata Festa».