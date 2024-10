Annella Prisco torna in libreria con il nuovo romanzo “Noi, il segreto”, disponibile dal 29 ottobre 2024.

Dopo quattro anni dall’uscita del suo ultimo successo, Specchio a tre ante, la scrittrice Annella Prisco si appresta a tornare in libreria con un nuovo avvincente romanzo, Noi, il segreto, in uscita il 29 ottobre 2024. Pubblicato da Guida Editori, il libro segna una nuova tappa nel percorso narrativo dell’autrice, rinomata per la sua capacità di raccontare storie emozionanti e ricche di introspezione.

La storia di Graziella: tra emozioni e riflessioni

Il romanzo racconta la vita di Graziella, un’insegnante originaria di Atrani, un piccolo borgo della Costiera Amalfitana, che decide di trasferirsi a Milano per lavoro. Questo cambiamento comporta un distacco profondo dalla sua terra natale e dall’amato marito Gerardo, aprendo la strada a una serie di eventi che trasformeranno radicalmente la sua esistenza. Tra nuovi incontri, come quello misterioso con un uomo sul treno, e sfide personali, tra cui la malattia del padre e un’amicizia sincera con la collega Marta, Graziella si trova immersa in un viaggio emotivo che esplora temi come la solitudine, l’amore e il senso di appartenenza.

Il romanzo è un affresco dell’Italia da Nord a Sud, con riferimenti ai luoghi e alle tradizioni che caratterizzano il Paese. Sullo sfondo della storia, l’abbazia di Montecassino, simbolo di resilienza e rinascita, rappresenta un elemento di forte impatto narrativo, collegando le vicende personali di Graziella alla storia collettiva.

Uno stile coinvolgente e ricco di colpi di scena

Con il suo solito stile scorrevole e delicato, Annella Prisco guida il lettore attraverso una trama ricca di colpi di scena e riflessioni profonde. Noi, il segreto si distingue per la profondità psicologica dei personaggi, che vivono momenti di grande intensità emotiva. Come spiega la stessa autrice, il libro tratta “la problematicità dell’esistenza, che attraversa una serie di eventi, dal misterioso incontro sul treno alla tensione per la malattia del padre, fino al legame con personaggi come l’ucraina Tanya e la collega Marta”.

La conclusione della vicenda promette di essere sorprendente, mantenendo il ritmo incalzante e coinvolgendo il lettore fino all’ultima pagina.

Eventi di lancio e presentazioni

In occasione dell’uscita di Noi, il segreto, sono già in programma numerosi eventi e presentazioni in varie città italiane. Il tour promozionale partirà da Napoli, città natale dell’autrice, con una presentazione nel foyer del Teatro Diana sabato 16 novembre alle ore 11. Tra le altre tappe: Torre Annunziata (29 novembre), Pesaro (13 dicembre), Milano (20 febbraio 2025) e Roma (14 marzo 2025), con ulteriori appuntamenti previsti in località come Cassino, Salerno e Atrani.

Il successo di Annella Prisco

Annella Prisco è una figura di spicco nel panorama letterario italiano. Oltre ad essere scrittrice, è critica letteraria, manager culturale ed esperta in comunicazione. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Donne che ce l’hanno fatta nel 2022 e il Premio alla carriera L’Iguana – Anna Maria Ortese nel 2024.

Noi, il segreto si aggiunge a una produzione letteraria già apprezzata a livello internazionale, che comprende titoli come Ricordi senza memoria, Chiaroscuri d’inverno e Girasoli al vento. Con questo nuovo lavoro, Prisco continua a esplorare le sfumature della condizione umana, confermando il suo talento per la scrittura e la sua capacità di coinvolgere i lettori con storie universali e toccanti.

Il libro sarà disponibile in tutte le librerie italiane, sia fisiche che online, e attraverso il sito dell’editore www.guidaeditori.it.