Nola, sere d’estate: eventi in villa comunale. In cartellone Amedeo Colella e Marco Zurzolo

Tre giorni all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento nel segno della convivialità culturale: è un programma a misura di famiglia quello promosso dall’assessorato alla cultura del comune di Nola guidato da Elvira Caccavale in quest’ultimo scorcio di luglio.

Start alle ore 20.30 di mercoledì 26 in villa comunale con lo spettacolo del noto scrittore ed umorista napoletano Amedeo Colella “Nisciun nasce ‘mparat” con cui l’artista ci porta a scoprire tutte le sfaccettature dell’eccellenza partenopea: cultura, lingua, astronomia, teatro, cinema, arte e bellezza.

Stesso luogo ed orario giovedì 27 con lo spettacolo dedicato ai bambini dal titolo “Così lontani così vicini. Come l’anatroccolo imparò a volare” messo in scena dalla compagnia napoletana “Il teatro nel baule”.

Infine venerdì 28 spazio riservato alla letteratura con la presentazione del libro di Marco Zurzolo “I napoletani non sono romantici”. L’evento è alle ore 19.00, sempre in villa comunale.

“Un’occasione per stare insieme in questi ultimi giorni di fine luglio – dichiara l’assessore alla Cultura Elvira Caccavale – abbiamo messo su tre serate che sintetizzano i gusti delle persone auspicando un coinvolgimento delle famiglie, dando spazio all’intrattenimento popolare, ai bambini con lo spettacolo a loro dedicato e alla cultura con la presentazione di un libro. Momenti di condivisione in vista della programmazione autunnale su cui stiamo già lavorando”.