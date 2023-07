AVELLA. Volge al termine la dodicesima edizione di “Teatro sotto le Stelle” – premio “Vito Molaro”

Dopo 4 weekend e 7 (sabato 8 luglio c’è stata la rappresentazione in piazza Municipio dell’Opera Sacra di San Sebastiano) rappresentazioni teatrali di compagnie diverse, Sabato 29 luglio si esibirà la compagnia “Attori per caso” di Montoro (AV) con la commedia “UNA FESTA ESAGERATA”, mentre chiuderà la rassegna, come di consueto, la Compagnia Stabile “MELA” con la commedia “MEDICO SU MISURA” di Franco Pinelli che ne ha curato anche la regia.

Alla fine della serata di Domenica 30, sarà consegnato alla compagine scelta dalla giuria preposta, il premio “Vito Molaro” a cui, dalla precedente edizione, è stata intitolata e dedicata la kermesse.

A tutti gli amanti del teatro amatoriale raccomandiamo di non mancare.