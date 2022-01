Nola: Rimandato il Festival “Le Voci di Napoli “ Troppi contagi si aspettano giorni migliori

Il prestigioso evento Festival “Le Voci di Napoli“ Musica, Moda, Spettacolo e Solidarietà ,organizzato Il prestigioso evento Festival “Le Voci di Napoli” Musica, Moda ,Spettacolo e Solidarietà ,organizzato dall’associazione Vesuvius in collaborazione con il Comune di Nola guidato dal Sindaco Gaetano Minieri con il patrocinio morale di Telethon , inserito nel cartellone degli eventi natalizi , la manifestazione prevista per il giorno 8 Gennaio 2022 al Teatro Umberto è stata rimandata causa Pandemia. Troppi contagi, il bilancio preoccupante comporta uno stop da parte dell’organizzazione ,meglio evitare assembramenti, il Festival” Le Voci di Napoli “è un progetto lodevole ideato e curato dal king del sorriso l’artista poliedrico Angelo Iannelli, giunto alla settima edizione, con l’obbiettivo di valorizzare e dare merito ai talenti campani, creare un osservatorio delle realtà dei giovani artisti locali, un punto d’incontro reale e, con l’ausilio delle nuove tecnologie virtuali, capace di intensificare il confronto tra diverse realtà artistiche anche in un contesto internazionale, un evento che resta nella memoria della comunità e rappresenti uno stimolo per perseguire in future iniziative di promozione della Cultura e dello Spettacolo dal vivo, innovativo e originale , favorendone la promozione in una dimensione interregionale ed internazionale. Negli ultimi anni la manifestazione si è svolta con grande successo di pubblico nel Cortile del Maschio Angioino di Napoli, ha visto la partecipazione di importanti artisti del panorama regionale e nazionale, ponendo l’attenzione anche della RAI grazie al TGR Campania. Con dispiacere questo provvedimento è la soluzione migliore con l’impegno di riprendere la manifestazione non appena le condizioni ce lo permetteranno vi daremo presto comunicazione, la decisione dell’assessorato ai beni culturali guidato da Giampietro Ferdinando e dall’Associazione Vesuvius di Angelo Iannelli.dall’associazione Vesuvius in collaborazione con il Comune di Nola guidato dal Sindaco Gaetano Minieri con il patrocinio morale di Telethon , inserito nel cartellone degli eventi natalizi, la manifestazione prevista per il giorno 8 Gennaio 2022 al Teatro Umberto è stata rimandata causa Pandemia. Troppi contagi, il bilancio preoccupante comporta uno stop da parte dell’organizzazione ,meglio evitare assembramenti, il Festival” Le Voci di Napoli “è un progetto lodevole ideato e curato dal king del sorriso l’artista poliedrico Angelo Iannelli, giunto alla settima edizione, con l’obbiettivo di valorizzare e dare merito ai talenti campani, creare un osservatorio delle realtà dei giovani artisti locali, un punto d’incontro reale e, con l’ausilio delle nuove tecnologie virtuali, capace di intensificare il confronto tra diverse realtà artistiche anche in un contesto internazionale, un evento che resta nella memoria della comunità e rappresenti uno stimolo per perseguire in future iniziative di promozione della Cultura e dello Spettacolo dal vivo, innovativo e originale, favorendone la promozione in una dimensione interregionale ed internazionale. Negli ultimi anni la manifestazione si è svolta con grande successo di pubblico nel Cortile del Maschio Angioino di Napoli, ha visto la partecipazione di importanti artisti del panorama regionale e nazionale, ponendo l’attenzione anche della RAI grazie al TGR Campania. Con dispiacere questo provvedimento è la soluzione migliore con l’impegno di riprendere la manifestazione non appena le condizioni ce lo permetteranno vi daremo presto comunicazione, la decisione dell’assessorato ai beni culturali guidato da Giampietro Ferdinando e dall’Associazione Vesuvius di Angelo Iannelli.

