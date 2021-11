NOLA Calcio, si è dimesso l’allenatore Alfons De Lucia

Mister Alfonso De Lucia non è più l’allenatore del Nola 1925, ha rassegnato le sue dimissioni nella giornata odierna, accettate dal neopresidente Luigi Nappi. Queste le sue dichiarazioni:

“Voglio innanzitutto ringraziare i tifosi, la città di Nola e tutti quelli che mi sono stati vicini in questi 4 anni di avventura. La mia decisione di rassegnare le dimissioni come guida tecnica è scelta consequenziale e logica dopo l’avvicendamento in società. Un addio dovuto, fatto per lasciare carta bianca al presidente Nappi per la costruzione del Nola che verrà, in campo e fuori. Mi sembrava giusto fare questo passaggio per lasciare spazio di manovra alla nuova dirigenza”.

Continua De Lucia: “Alla neosocietà auguro il più grande degli in bocca al lupo per la nuova avventura. Spero, come già detto dal presidente Siciliano, che la nuova dirigenza possa portare il Nola a fare meglio e a centrare quei grandi traguardi che sono nelle idee del presidente Nappi. Lascio oggi il Nola in ottime mani, e chissà che le strade nel futuro non possano di nuovo incrociarsi, nella speranza di ritrovare un club che abbia centrato tanti successi e titoli. Ci vediamo sugli spalti. Forza Nola sempre”.

La società rivolge ad Alfonso De Lucia il più sentito ringraziamento per il lavoro, l’impegno e la passione profusa in questi anni di lotta per la causa bianconera. Gratitudine che va estesa anche ai collaboratori Paolino Barone e Francesco Bussone, mai risparmiatisi per la formazione bruniana.

