Forino (Av). Interrogazione Comunale dei Consiglieri di Opposizione Iannaccone e De Angelis sulla grave situazione di mancanza d’acqua

Sulla grave situazione relativa alla carenza dell’acqua potabile, che ancora si protrae, nonostante la stagione autunnale ricca di pioggia, i consiglieri della lista “PROSPETTIVE FORINO”, Gregorio Iannaccone e Immacolato De Angelis, hanno presentato la seguente interrogazione ai Sindaco di Forino:

“I sottoscritti GREGORIO IANNACCONE e IMMACOLATO DE ANGELIS, consiglieri comunali della lista “PROSPETTIVE FORINO”, venuti a conoscenza dei disservizi che ripetutamente si manifestano nella fornitura dell’acqua potabile nelle abitazioni di buona parte della frazione Petruro e nelle zone alte di Forino;

Considerato che la carente e insufficiente fornitura dell’acqua nelle abitazioni è ingiustificabile, tenendo conto che si è in periodo autunnale e che il fabbisogno complessivo è già di per se contenuto;

Considerata l’assurdità della situazione, che paradossalmente si aggrava nelle giornate prefestive e festive, non consentendo alle famiglie una regolare civile esistenza, per la carenza continua di un bene primario, nonostante le elevate tariffe a carico delle famiglie stesse;

nel sollecitare la rapida risoluzione del problema prospettato, chiedono quali azioni sono state poste in essere dall’ Amministrazione per garantire la regolare fornitura idrica in tutte le abitazioni del Comune di Forino. Si richiede risposta scritta. Forino, 15 novembre 2021″.

