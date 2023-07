NOLA. Assunzioni in Comune a tempo indeterminato: si cercano varie qualifiche professionali

Tre concorsi sono stati annunciati dal Comune di Nola, in tutti e tre i casi, inoltre, è prevista l’assunzione a tempo indeterminato.

Il numero di risorse di cui si ha bisogno è 23, sommando i 7 posti di funzionari, per l’area dei funzionari e dell’elevato qualificazione. Poi, a questi si aggiungono 11 posti come istruttori dell’area degli istruttori e, infine, 5 posti come istruttori di polizia locale, sempre dell’area istruttori. Inoltre, sono richieste diverse figure che vanno dalla contabilità all’ambito tecnico, passando per altre competenze.

Alcuni posti sono riservati a favore dei volontari delle Forze Armate. Detto ciò, è necessario essere cittadini italiani o di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Poi, avere la giusta idoneità psico-fisica, avere più di 18 anni, godere dei diritti civili e politici, conoscere l’inglese e i dispositivi più utilizzati in ambito informatico. Possono fare domanda i soggetti maschi nati entro il mese di dicembre dell’anno 1985 che hanno svolto la leva obbligatoria. Inoltre, ai candidati per il ruolo di istruttore di polizia locale è richiesta la patenta di guida B, oppure A, A2 e B. Non bisogna essere stati espulsi dalle Forze Armate e non trovarsi in una condizione di disabilità.

Oltre a ciò, non si deve essere obiettore di coscienza e si deve essere, invece, disponibili al porto e all’uso d’armi in caso di necessità. Ovviamente, per accedere a tutti e tre i concorsi non bisogna essere stati licenziati, destituiti oppure dispensati da un precedente pubblico impiego.

Per quanto riguarda i requisiti formativi, questi sono riportati nei rispettivi bandi. Per il concorso da funzionari sono previste due prove scritte ed una prova orale, mentre per i due concorsi rivolti alla figura dell’istruttore sarà richiesto lo svolgimento di una sola prova scritta e di una orale. Per quanto riguarda la candidatura, c’è tempo fino al giorno di venerdì 28 luglio 2023 da fare tramite il portale inPA. Nello stesso sarà possibile cercare anche i tre bandi.