MUGNANO DEL CARDINALE. RenatoRino Zero un interprete che emoziona, Video e Foto

RenatoRino Zero ama definirsi “un interprete di Renato Zero” e lo è davvero. Non è un sosia o un imitatore, è un vero artista che interpreta il grande Renato Zero e lo fa con una facilità disarmante. La somiglianza con il “re dei sorcini” è impressionante. Quello che più colpisce di RenatoRino Zero è la capacità di saper emozionare! Lui cantando scende tra la gente, si fa abbracciare e concede selfie. Sul palco è accompagnato da musicisti di spessore e da ballerini leggiadri. Tanti i cambi di costume e due ore di spettacolo straordinariamente coinvolgenti. Il pubblico si diverte e applaude dall’inizio alla fine. Se si potesse dare un voto, sicuramente RenatoRino Zero e la sua cover band prenderebbero un bel 10 e lode.

Sig. RenatoRino Zero lei in un video ha chiesto la nostra opinione sulla sua performance di ieri e noi le rispondiamo volentieri.

Lo spettacolo tenutosi, in piazza Cardinale, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine è stata pura magia! (Lucia Carullo)